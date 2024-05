Si complica il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter perché il suo agente ha richieste elevate per la firma

«Vale Mbappé o Haaland» ha detto in una recente intervista e infatti chiede almeno 10 milioni a stagione per il suo assistito. «Vuole restare a vita ma deve essere pagato per quello che vale» ha aggiunto. E dunque ecco la prima grana di Oaktree sul futuro del capitano con il quale i dirigenti nerazzurri stanno cercando di trovare una quadratura.