Rinnovo Maignan, firma in arrivo: emerge un retroscena sorprendente su un big della Serie A

Rinnovo Maignan, firma vicinissima: clamoroso retroscena sorprendente su un big della Serie A. Tutti i dettagli

Il rapporto tra Mike Maignan e il Milan sembra ormai avviato a entrare nella storia. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il rinnovo del portiere francese fino al 2031 è stato definitivamente messo al sicuro. Un accordo di enorme portata, che non solo chiude mesi di voci e incertezze, ma porta alla luce anche un retroscena sorprendente: il tentativo della Juventus di inserirsi nella trattativa

Cifre e dettagli del nuovo accordo

Un rinnovo che non ha solo valore simbolico, ma che consacra Maignan tra i giocatori più pagati della Serie A.

Stipendio da élite Il nuovo ingaggio sarà di circa 5 milioni di euro netti a stagione, con bonus che possono portare il totale vicino ai 7 milioni. Una cifra che lo allinea ai top del club, come Rafael Leão.

Questione commissioni risolta Uno degli ultimi nodi riguardava le commissioni per gli agenti, ma nelle ultime ore anche questo aspetto è stato definito senza intoppi, con soddisfazione di tutte le parti coinvolte.

Durata del contratto La nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2031. Resta solo da stabilire se inserire un’opzione per l’ultimo anno o procedere con una chiusura “secca”, ma il punto fermo è chiaro: Maignan sarà il guardiano rossonero ancora per molti anni.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

