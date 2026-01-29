Rinnovo Maignan, tutto pronto per la firma sul contratto del portiere francese? Ufficialità vicina!

Rinnovo Maignan, ci siamo per la firma sul contratto del portiere francese con i rossoneri? Ufficialità ormai a un passo!

Il futuro del Milan ha un nome, un cognome e dei guanti d’oro: Mike Maignan. Il club di via Aldo Rossi ha praticamente definito il rinnovo del portiere francese, colonna portante della squadra e leader carismatico dello spogliatoio.

I dettagli del nuovo accordo

L’operazione, guidata dal Direttore Sportivo Igli Tare, segna un punto di svolta nelle strategie societarie:

Scadenza: Prolungamento fino al 2031 .

Prolungamento fino al . Ingaggio: Circa 7 milioni di euro annui (bonus inclusi).

Circa annui (bonus inclusi). Status: Con questo stipendio, Maignan raggiunge Rafael Leão in cima alla piramide salariale del club.

Il “sigillo” di Allegri

Dopo il recente pareggio all’Olimpico contro la Roma, l’importanza di Maignan è stata sottolineata anche da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, da sempre cultore della solidità difensiva, ha elogiato pubblicamente il suo numero uno ai microfoni di DAZN, definendolo un elemento imprescindibile per le ambizioni del nuovo ciclo rossonero.

“Maignan è stato bravissimo e ci ha tenuto in piedi nel primo tempo”, ha dichiarato Allegri. “Abbiamo approcciato bene i primi minuti, poi la Roma è cresciuta e abbiamo sbagliato qualche verticalizzazione di troppo. Nel secondo tempo la squadra ha reagito bene tecnicamente. Portare a casa un 1-1 a Roma è un risultato prezioso: abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto i giallorossi a debita distanza”.

La strategia di Igli Tare

Il rinnovo di “Magic Mike” non è solo una mossa di mercato, ma un segnale di forza inviato a tutta la Serie A e all’Europa. La missione di Tare è chiara:

Proteggere i pilastri: Evitare l’assalto dei top club internazionali. Garantire continuità: Costruire una difesa impermeabile sotto la guida di Allegri. Ambizione Europea: Riportare il Milan stabilmente ai vertici delle grandi competizioni.

L’annuncio ufficiale è atteso già per questo weekend: un regalo per i tifosi che possono continuare a sognare in grande, sapendo che la porta è in mani sicurissime.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

