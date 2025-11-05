Calciomercato Fiorentina, Mandragora vicino al rinnovo? La situazione attuale in casa viola. Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: Mandragora vicino al rinnovo e la squadra punta sul presente

Nel contesto del calciomercato Fiorentina, emerge una notizia di continuità importante in casa viola. Il centrocampista Rolando Mandragora ha infatti confermato di aver trovato un accordo di massima per il rinnovo con la Fiorentina, sottolineando il legame forte con la città e con il club. Lo stesso Mandragora ha dichiarato che sente la città di Firenze come casa e che intende restare ancora a lungo con la maglia viola.

Durante una conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Mainz 05, Mandragora ha parlato chiaramente dell’accordo: «Ho trovato l’accordo già da qualche giorno con la società, siamo in simbiosi già da questa estate. Volevo restare anche in estate perché sento Firenze come casa. Sono contento, credo di firmare fino al 2028». Con queste parole, il centrocampista ribadisce il suo impegno e la volontà di permettere alla Fiorentina di muoversi con serenità sul mercato.

Nel quadro del calciomercato Fiorentina, la conferma di Mandragora assume valore strategico: trattenere un giocatore chiave come lui garantisce stabilità e rafforza l’identità della squadra. Mandragora ha inoltre parlato del proprio ruolo nello spogliatoio: «Assolutamente sì, voglio trasmettere i valori di Firenze e della Fiorentina agli altri, spero di riuscire ad inculcarli e a farli venire fuori». Il centrocampista si propone come guida e leader morale per i compagni, soprattutto in un momento di transizione per il club.

Infatti, nel recente periodo la Fiorentina ha cambiato figure importanti della propria struttura dirigenziale e tecnica: l’addio di Daniele Pradè e di Stefano Pioli ha generato un clima di voglia di rilancio e di riscatto. Mandragora è consapevole della responsabilità: «Noi siamo i primi responsabili, vogliamo uscire da questa situazione. Le critiche sono giuste ma vogliamo trasformarle in qualcosa di diverso». Per il centrocampista, il rinnovo è anche un passo importante per dare continuità a un progetto in evoluzione.

Dal punto di vista del calciomercato Fiorentina, dunque, trattenere Mandragora è un segnale forte: non solo per l’aspetto tecnico, ma anche per quello simbolico. Il club viola mostra la volontà di costruire un futuro solido e che punti su giocatori che abbiano già radici nella città. Con un giocatore del suo calibro già in accordo per il prolungamento, la Fiorentina potrà affrontare la prossima finestra di mercato con maggiore chiarezza e libertà, sapendo di avere un perno centrale a centrocampo pronto a guidare il gruppo verso nuovi obiettivi.

