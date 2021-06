Rinnovo Marotta e Ausilio: l’Inter vuole blindare i due dirigenti. I dettagli

Rinnovo in vista per Marotta, Ausilio e Baccin: Zhang punta a blindare la dirigenza nerazzurra da settembre

L’Inter punta sulla continuità in seno alla dirigenza. A differenza di Antonio Conte, poi rimpiazzato da Simone Inzaghi in panchina, Zhang pensa ai rinnovi degli uomini mercato di Viale della Liberazione come riporta il Corriere dello Sport.

Al termine del mercato, a partire ovvero dal mese di settembre, Suning inizierà a trattare i prolungamenti contrattuali dell’Ad Marotta, del Ds Ausilio e del braccio destro di quest’ultimo Baccin. C’è la volontà di allungare di almeno un anno gli accordi al momento in essere fino al giugno 2022.