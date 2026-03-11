Rinnovo McTominay, rientro vicino e futuro in primo piano: il Napoli lavora al prolungamento per blindare il suo leader

Napoli News
Rinnovo McTominay, rientro imminente e futuro da definire: il Napoli accelera per blindare il suo leader oltre il 2030
Scott McTominay è tornato ad allenarsi con il gruppo, riportando in casa Napoli quella sensazione di solidità che accompagna ogni sua presenza in campo. Da un anno e mezzo è diventato il cuore pulsante della squadra: leader naturale, riferimento tecnico e caratteriale, uomo ovunque del centrocampo.
Conte lo considera imprescindibile, tanto da averlo utilizzato in ogni ruolo possibile esterno per esigenze tattiche, mezzala nel 4‑3‑3 dello scudetto, fino al mediano box‑to‑box dove ha espresso il meglio del suo repertorio. Ora il rientro è vicino, forse già contro il Lecce, anche se lo staff tecnico gestirà il suo recupero con prudenza in vista degli impegni futuri e del Mondiale che lo attende.
Il Napoli, però, sa che il futuro di McTominay è un tema delicato. Il contratto scade nel 2028 e i grandi club europei hanno già iniziato a muoversi, affascinati dalla sua crescita e dal rendimento da top assoluto. Scott, dal canto suo, a Napoli sta benissimo: ha dato mandato ai suoi agenti di avviare i dialoghi per un rinnovo fino al 2030, con possibile opzione e una clausola rescissoria che tuteli il club. Lo riferisce Gazzetta.it.
L’ingaggio andrebbe adeguato ai vertici della rosa, ma non è quello il punto: McTominay vuole restare competitivo e vincere, come ha fatto al primo anno in Italia conquistando scudetto e tifosi. La sua storia in azzurro è nata da un’intuizione di Conte e Manna e da un errore clamoroso del Manchester United, che lo aveva messo tra gli esuberi. Oggi Scott è l’anima del Napoli, e la volontà reciproca è quella di continuare insieme a scrivere pagine importanti.
