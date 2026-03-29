Rinnovo Modric, il croato e il Milan al bivio finale: Allegri spinge per la permanenza ma c’è un’incognita! Il punto sul futuro del centrocampista

Il futuro di Luka Modrić, centrocampista croato del Milan e simbolo della sua generazione, continua a essere uno dei temi più caldi in casa rossonera. Il quadro di partenza è chiaro: il club aveva annunciato ufficialmente nell’estate 2025 un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2027, clausola che può essere attivata soltanto con il consenso del giocatore. In queste settimane, secondo il Corriere dello Sport, la società ha già fatto capire di voler andare avanti insieme, mentre il giocatore non ha ancora sciolto le riserve e sta valutando con attenzione il proprio futuro.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Il nodo è personale e fisico, non la volontà del club

Il punto centrale, secondo le ricostruzioni più recenti, è che Modrić vuole prendersi il tempo necessario per capire se proseguire ancora ad alti livelli dopo il Mondiale 2026, che con la sua Croazia dovrebbe rappresentare un altro appuntamento centrale della sua carriera. Proprio il Corriere dello Sport sottolinea che il croato sta riflettendo e che il club rossonero attende una decisione, senza forzare i tempi. A rafforzare questa lettura ci sono anche altre ricostruzioni provenienti dall’ambiente milanista, secondo cui il giocatore non ha ancora deciso se attivare l’opzione presente nel contratto.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Le parole di Dalic e il peso di Modrić nel Milan di Allegri

A fare ulteriore chiarezza è intervenuto anche Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, che dopo l’amichevole vinta contro la Colombia ha ribadito pubblicamente un concetto semplice: Modrić è il primo a sapere quale sarà il proprio futuro. La stampa che segue il Milan ha rilanciato proprio questa posizione del ct croato, interpretandola come un invito a rispettare i tempi del capitano. Intanto, sul campo, il croato resta una pedina fondamentale nello scacchiere di Massimiliano Allegri: il peso tecnico e carismatico dell’ex Real Madrid continua a essere altissimo, ed è per questo che l’ambiente rossonero spera ancora di poter contare sulla sua esperienza anche nella prossima stagione. Oggi, però, la situazione resta questa: il Milan vuole il rinnovo, ma la decisione finale spetta soltanto a Modrić.