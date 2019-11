Rinnovo Reja Albania: il tecnico italiano resterà fino al 2022

Rinnovo Reja Albania: grande conferma per il tecnico italiano che resterà sulla panchina della nazionale fino al 2022

Edy Reja resterà sulla panchina dell’Albania. Il tecnico fiulano, infatti, ha trovato l’accordo per proseguire la sua esperienza con la Nazionale albanese fino al 2022.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Reja restera sulla panchina dell’Albania fino alla fine delle qualificazioni per i Mondiali del 2022. L’Albania non è riuscita a qualifcarsi per Euro 2020, raccogliendo solo 10 punti nel difficile gruppo H con Turchia e Francia.