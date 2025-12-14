Rinnovo Salemaekers, accordo vicino? Le novità parlano chiaro sul fronte rossonero: accordo possibile fino al 2030 per l’esterno belga. I dettagli

Rinnovo Salemaekers, accordo vicino? Secondo Nicolò Schira, l’esterno belga è pronto a prolungare con i rossoneri fino al 2030 con adeguamento

Arrivano importanti novità sul fronte rinnovi in casa Milan. Come rivelato in esclusiva dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, Alexis Saelemaekers, esterno belga classe 1999, è ormai vicinissimo a prolungare il proprio contratto con il club rossonero. Un segnale chiaro di continuità tecnica e di fiducia reciproca tra il giocatore e la società.

Secondo quanto riportato, Saelemaekers firmerà un nuovo accordo a lungo termine fino a giugno 2030, mettendo così fine alle voci che lo avevano visto al centro di diversi rumors di mercato negli ultimi mesi. Il rinnovo prevede anche un importante adeguamento dell’ingaggio, che dovrebbe attestarsi sui 3,5 milioni di euro a stagione, a conferma dello status sempre più centrale del belga nel progetto rossonero.

Rinnovo Saelemaekers, la priorità è sempre stata il Milan

La mossa della dirigenza del Milan serve a blindare un giocatore considerato prezioso da Massimiliano Allegri, allenatore che ne apprezza duttilità, affidabilità tattica e spirito di sacrificio. Nonostante un’estate ricca di interessamenti, la volontà di Saelemaekers non è mai cambiata.

Come sottolinea Schira, l’esterno belga era stato contattato da diversi club, sia in Italia che all’estero: in Premier League si erano mosse Newcastle e Nottingham Forest, mentre in Serie A avevano manifestato interesse Roma e Juventus. Tuttavia, nessuna di queste piste ha mai realmente scalfito la convinzione del giocatore.

La priorità assoluta di Saelemaekers è sempre stata il Milan, club con cui si sente pienamente valorizzato e nel quale vede il proprio futuro. Una scelta che ha facilitato il lavoro della dirigenza rossonera e permesso di arrivare rapidamente alla definizione dell’accordo.

Il rinnovo fino al 2030 rappresenta dunque un tassello importante nella strategia del Milan, che continua a puntare sulla continuità, sulla stabilità contrattuale e su un gruppo di giocatori ritenuti funzionali al progetto tecnico di Allegri, guardando con ambizione alle prossime stagioni.