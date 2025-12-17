Rinnovo Vlahovic, chiarimenti su quello che è il nuovo corso del centravanti della Juve. La situazione attuale

Rinnovo Vlahovic: chiarimenti di Fabrizio Romano tra Juventus e interessi europei. Il punto

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più caldi in casa Juventus, con il contratto del centravanti serbo in scadenza che alimenta speculazioni e indiscrezioni di mercato. Recentemente, alcune voci provenienti dalla Spagna avevano ipotizzato un accordo già raggiunto tra Vlahovic e il Milan. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, è intervenuto sul suo canale YouTube per fare chiarezza e smontare tali notizie, sottolineando come non esista alcun accordo blindato con i rossoneri.

Nonostante il gradimento storico del Milan per Vlahovic, la realtà è più sfumata. Il giocatore, attualmente concentrato sul recupero dall’infortunio e sulla stagione con la Juventus di Luciano Spalletti, non ha preso alcuna decisione definitiva riguardo al suo futuro. La dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, non ha intenzione di cedere il centravanti nel mercato di gennaio, rimandando qualsiasi discorso a possibili trattative estive.

Nel frattempo, il Rinnovo Vlahovic resta il nodo principale da sciogliere. La Juventus dovrà decidere se prolungare il contratto del proprio attaccante per blindarlo o correre il rischio di perderlo a parametro zero, scelta che renderebbe automatico l’interesse di numerosi top club europei. Tra questi, il Bayern Monaco ha effettuato un sondaggio nella prima settimana di ottobre, senza però dare seguito a contatti concreti, mentre il Barcellona si è informato a fine ottobre in una fase ancora esplorativa. Entrambe le società osservano la situazione con attenzione, consapevoli delle opportunità legate al contratto in scadenza del giocatore.

Romano ha sottolineato: «Da qui a dire che Vlahovic abbia già un accordo fatto col Milan, oggi questo non viene confermato. Né il Milan né Vlahovic hanno ufficializzato nulla. Vlahovic può liberarsi a parametro zero dalla Juventus, e questo mantiene aperte molte piste, sia in Italia sia all’estero».

Il Rinnovo Vlahovic resta quindi la chiave del futuro del centravanti serbo, con la Juventus pronta a valutare ogni scenario per tutelare il proprio patrimonio tecnico e definire con precisione le strategie in vista della prossima estate. La trattativa rimane tra le più delicate e seguite del panorama del calcio europeo.

