Rinnovo Young: ripresi i contatti con l’Inter. Le ultime

L’Inter e Ashley Young stanno discutendo in queste ore la possibilità di andare avanti insieme un altro anno

Dopo la quasi ufficialità del rinnovo di Danilo D’Ambrosio fino al 2022, l’Inter al momento starebbe lavorando per rinnovare anche Ashley Young.

Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, i nerazzurri avrebbero proposto all’esterno inglese di allungare il contratto di un ulteriore anno, e quindi fino al 2022. Tuttavia si parla di cifre diverse rispetto a quelle del contratto che sta per scadere, per questo il club al momento è ancora in attesa di una risposta.