Ripresa allenamenti Sampdoria, si parte con i primi gruppi individuali: i blucerchiati si sono ritrovati a Bogliasco

(dall’inviato a Bogliasco Alessio Eremita) – La Sampdoria è ufficialmente pronta per riprendere gli allenamenti. La squadra di mister Ranieri si sta ritrovando in questi momenti a Bogliasco per iniziare le sedute individuali.

Segui il live su SampNews24

Per i primi giorni la squadra si allenerà in piccoli gruppi, con il cambio del mini-gruppo che avverrà ogni ora. I primi ad arrivare sono stati Ramirez, Askildsen e Leris, a seguire anche Linetty e Maroni.