Ripresa Champions League, ecco il piano della UEFA per poter terminare interamente la stagione: 17 partite dagli ottavi alla finale

Un obiettivo ambizioso, ma la UEFA ha già pensato a tutto. Ben 17 partite dagli ottavi fino alla finale, perché non si vuole in nessun modo cancellare la competizione o ridurla.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi cerca di fare il punto della situazione in merito ad una vicenda delicata: il piano della UEFA è quello di giocare a qualsiasi costo, anche in gara secca o con eventuali final four.