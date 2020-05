Incontro calcio Spadafora: oggi il vertice tra Governo e mondo del calcio per decidere il futuro del campionato

Il giorno tanto atteso è arrivato. Alle 18.30 il ministro dello sport Vincenzo Spadafora incontrerà tutte le componenti federali: da Gravina per la FIGC a Dal Pino per la Serie A, passando per Balata, Ghirelli, Sibilia, Tommasi, Ulivieri e Nicchi. Il ministro informerà il mondo del calcio sulle valutazioni fatte dal CTS circa il Protocollo per le partite. Spadafora molto probabilmente darà anche una risposta definitiva sulla ripresa del campionato.

Incontro Spadafora-calcio LIVE:

Ore 12.30 – Sky Sport ha ipotizzato le possibili date della ripresa del campionato. Soltanto a giugno ci saranno 6 turni in 17 giorni. Si parte il 13 giugno, con i recuperi della 25a giornata. (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)

Ore 12.00 – Il Messaggero ipotizza le possibili date per la stagione 2020-21: il 31 agosto si chiuderà l’attuale stagione, mentre quella successiva partirà il giorno dopo.

Ore 11.00 – Tommasi ribadisce: «Impensabile giocare alle 16.30». (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI).

Ore 10.00 – La riunione in conference call tra Spadafora e tutte le componenti federali dovrebbe iniziare alle 18.30 e sono previste importanti novità già in serata.