Riscatto Smalling, manca l’intesa con il Manchester United. Al momento l’offerta dei giallorossi non convince i red devils

La Roma non vuole mollare Chris Smalling. Il difensore inglese, come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, può rimanere in giallorosso, ma al momento l’offerta proposta dal club capitolino non soddisfa il Manchester United.

Al momento la Roma – si legge – ha avanzato un’offerta di 3 milioni per il prestito di un ulteriore anno, più 15 milioni circa per il riscatto. Una cifra che però ancora non convince lo United.