Risultati classifica Premier League LIVE: tutti gli aggiornamenti dai campi

Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della trentaduesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentaduesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra venerdì 8 e domenica 10 aprile: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato inglese vivrà il suo weekend forse cruciale, anche se in principio toccherà a Newcastle e Wolves aprire le danze. Sabato ci si concentra poi sulla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: United a far visita all’Everton, Chelsea, Arsenal e Tottenham per non perdere ulteriori occasioni. Domenica dovrà poi rispondere il West Ham, ma la grande attesa è per la supersfida diretta tra Manchester City e Liverpool che potrebbe assegnare una porzione di titolo.

Venerdì 8 aprile

Newcastle-Wolverhampton ore 21

Sabato 9 aprile

Everton-Manchester United ore 13.30

Watford-Leeds ore 16

Southampton-Chelsea ore 16

Arsenal-Brighton ore 16

Aston Villa-Tottenham ore 18.30

Domenica 10 aprile

Leicester-Crystal Palace ore 15

Norwich-Burnley ore 15

Brentford-West Ham ore 15

Manchester City-Liverpool ore 17.30

CLASSIFICA

Manchester City 73

Liverpool 72

Chelsea 59

Arsenal 54

Tottenham 54

West Ham 51

Manchester United 51

Wolverhampton 49

Leicester 37

Crystal Palace 37

Aston Villa 36

Southampton 36

Brighton 34

Brentford 33

Newcastle 31

Leeds 30

Everton 25

Burnley 24

Watford 22

Norwich 18