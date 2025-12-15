Risultati Serie A, le big contro le proprie nemesi: si salva solo l’Inter trascinata da Lautaro! L’analisi di Condò sulla 15a giornata: campionato giovane e apertissimo

Risultati Serie A, Sassuolo, Udinese e Genoa: le big contro le proprie nemesi, ma si salva solo l’Inter trascinata da Lautaro! L’analisi di Condò della 15a giornata

Sul Corriere della Sera, Paolo Condò analizza gli aspetti salienti della 15ª giornata di Serie A, che deve ancora completarsi stasera con il posticipo Roma Como. Secondo il giornalista, due flash di Lautaro Martínez sono sufficienti per comprendere il ritorno dell’Inter in vetta solitaria al campionato. Il primo è uno scatto repentino al 6’ per tenere vivo un pallone destinato al fondo campo, che «esemplifica un concetto che tutti i giocatori ripetono fino alla nausea (“voglio aiutare la squadra”) ma il leader dell’Inter pratica sul serio». Da quell’azione nasce il vantaggio firmato da Bisseck. Il secondo flash è il gol del 2-0, una «staffilata di sinistro di rara bellezza».

Con questo successo l’Inter torna prima da sola per la prima volta dal 12 aprile scorso, in un campionato diverso dall’attuale, nel quale i nerazzurri avevano già accumulato più sconfitte rispetto a oggi.

La giornata ha visto le tre capolista impegnate in sfide complesse contro le rispettive “nemesi”: il Sassuolo per il Milan, l’Udinese per il Napoli e il Genoa per l’Inter. Solo i nerazzurri ne sono usciti indenni, mettendosi rapidamente al sicuro e gestendo il match con maturità. Il Milan ha rischiato grosso contro un Sassuolo spettacolare, capace di gol “fotonici”, e si è visto annullare una rete per una spinta «assai veniale». Il Napoli, decimato dagli infortuni e con la “low battery”, ha retto un tempo prima di essere «letteralmente divelto» dall’Udinese, con un Zaniolo in crescita che potrebbe tornare utile a Gattuso.

La leadership di Lautaro appare evidente, mentre Modric al Milan si sta «un po’ normalizzando» e McTominay al Napoli è costretto a più rincorse che slanci. La sconfitta del Bologna contro una buona Juventus fa sì che le squadre impegnate in Supercoppa arrivino all’appuntamento con stati d’animo diversi.

Roma–Como deciderà il quarto posto, ma la somma punti delle prime quattro sarà comunque la più bassa degli ultimi dieci anni, segnale di un torneo senza un padrone definito. Questo scenario favorisce la Juventus di Spalletti, dominante nel gioco e con un Yildiz in crescita, che sta trovando quella continuità tipica di «chi sta al volante». Improvvisamente, il campionato sembra ancora giovane e apertissimo.