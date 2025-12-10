Ritiro Rui Patricio, il portiere portoghese ha annunciato la decisione di appendere i guanti al chiodo: ecco tutti i dettagli

Ritiro Rui Patricio, il portiere ha deciso di appendere i guanti al chiodo all’età di 37 anni. Una scelta annunciata dalla Federcalcio portoghese

Il mondo del calcio saluta uno dei suoi portieri più iconici dell’ultimo decennio. È ufficiale il ritiro di Rui Patricio all’età di 37 anni, un annuncio che pone fine a una carriera ricca di successi sia a livello di club che con la maglia della Nazionale portoghese. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Federcalcio portoghese (FPF), che ha reso nota anche la data della cerimonia d’addio, fissata per il prossimo 12 dicembre.

L’estremo difensore classe 1988, dopo aver difeso i pali di squadre prestigiose e aver lasciato un segno indelebile, ha deciso di appendere i guanti al chiodo, sorprendendo parzialmente gli addetti ai lavori. Solo poche settimane fa, infatti, si era parlato insistentemente di un possibile ritorno in Italia per Rui Patricio. Le voci lo volevano vicino al Parma, con l’obiettivo di sostituire l’infortunato Suzuki in Serie B. Un’ipotesi che ora viene definitivamente smentita non solo dalla mancata firma in Italia, ma dalla scelta definitiva di lasciare il calcio giocato.

Il palmarès e le imprese con Roma e Portogallo

La carriera di Rui Patricio è costellata di trionfi che ne sottolineano il ruolo di protagonista assoluto. La sua esperienza in Italia, in particolare, è legata in modo indissolubile alla Roma, club con cui ha conquistato un trofeo storico: la UEFA Conference League. La sua leadership e le sue parate sono state fondamentali nel cammino che ha portato i giallorossi al successo continentale, regalando alla piazza capitolina una gioia attesa da decenni.

Ma è con la sua Nazionale che Rui Patricio ha toccato l’apice della gloria. Con il Portogallo, ha vinto da assoluto protagonista il Campionato Europeo del 2016. Le sue prestazioni in quel torneo, culminate nella finale contro la Francia, sono entrate nella storia del calcio portoghese, dove è stato per anni un punto fermo e un baluardo insuperabile. Il suo contributo non si è limitato alle parate, ma alla capacità di trasmettere calma e sicurezza a tutta la difesa.

Il ritiro di Rui Patricio segna la conclusione di un percorso onorato e pieno di soddisfazioni. Il 12 dicembre, il Portogallo si stringerà attorno al suo campione per celebrare una carriera che sarà ricordata per la longevità, la professionalità e i grandi successi internazionali.