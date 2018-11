River-Boca, aperta inchiesta: sarà 0-3 a tavolino?

Niente finale di ritorno? River-Boca: sarà sconfitta a tavolino per i Millionarios? La Conmebol ha aperto un’inchiesta

Sarà 3-0 a tavolino e vittoria della Libertadores per il Boca Juniors? La Conmebol, ovvero la Uefa sudamericana, ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del River Plate dopo i disordini di sabato avvenuti all’esterno dello stadio Monumental. I Millionarios avranno 24 ore per presentare la linea difensiva. L’apertura del dossier arriva nel giorno della riunione dell’esecutivo della Conmebol in programma quest’oggi in Paraguay. Il Boca Juniors, dopo gli incidenti di sabato scorso con l’assalto al pullman e il ferimento di due giocatori, ha chiesto la vittoria a tavolino. River-Boca 0-3 a tavolino?

Il rischio più grande è che il River Plate sia punito per responsabilità oggettiva. In questo caso la penalità più importante potrebbe essere proprio la sconfitta a tavolino. Intanto, il ministro della Sicurezza della città di Buenos Aires, Martín Ocampo, ha rassegnato ieri sera le sue dimissioni a seguito degli incidenti avvenuti sabato nei pressi dello stadio Monumental. Ocampo è stato immediatamente sostituito da Diego Santilli, che ricopre l’incarico di vice governatore della città. Sarà grande calcio o grande amarezza per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato? Staremo a vedere. Le prossime ore saranno decisive.