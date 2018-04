Rizzoli, il Var e i rigori per la Juventus: «Ecco come è andata»

Nicola Rizzoli placa le polemiche: interviene sul tema Var e sui rigori dati alla Juventus nella partita con il Benevento

Si fa un gran parlare dei rigori dati alla Juventus con il Var contro il Benevento. La squadra bianconera ha vinto quattro a due al Vigorito e il gol decisivo per la vittoria è arrivato per via di un calcio di rigore che in molti reputano dubbio. Djimsiti entra su Higuain, che si lascia cadere a terra mentre Pasqua indica il rigore. Nicola Rizzoli, designatore della Can A, ha dichiarato: «Il Var deve intervenire in situazioni chiare e evidenti. Nel caso di Higuain si può ipotizzare che l’attaccante lo cerchi o che il difensore sia ingenuo, ma in queste situazioni il Var non entrerà mai. A noi interessa la verità del campo».

In precedenza era stato dato un altro penalty ai bianconeri. In quel caso, il direttore di gara Pasqua si è consultato con il Var e ha corretto la sua decisione iniziale di non concedere il rigore. «Il Var può intervenire in occasioni come il rigore dato su Pjanic perché c’è un contatto evidente e il difensore non interviene sul pallone. Esclusa questa giornata, gli errori in totale col Var sono stati sedici-diciotto» è quanto ha spiegato a Sky il designatore Rizzoli.