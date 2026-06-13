Roberto Mancini lascia l’Al Sadd: addio ufficiale e tutto pronto per il ritorno sulla panchina dell’Italia

Roberto Mancini è pronto a tornare sulla panchina dell’Italia: ufficiale il suo addio all’Al Sadd

È ormai ufficiale: Roberto Mancini lascia l’Al Sadd. L’avventura del tecnico marchigiano in Medio Oriente è giunta al capolinea. Una separazione che non solo chiude una breve ma intensa parentesi estera, ma che spalanca le porte a uno scenario sportivo a dir poco incredibile per il nostro Paese: il tanto atteso ritorno sulla panchina dell’Italia.

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Il saluto dell’Al Sadd: un addio all’insegna del rispetto

L’esperienza di Mancini alla guida della formazione qatariota si è conclusa in modo cordiale, lasciando un segno molto positivo nell’ambiente locale nonostante la brevità del rapporto lavorativo. A confermare la separazione pacifica e la grandissima stima reciproca è stato lo stesso club, che ha voluto omaggiare l’allenatore italiano con un messaggio carico di affetto diffuso sui propri canali ufficiali. La società ha congedato il tecnico con questa nota: «Tempo breve ma prezioso, pieno di ricordi meravigliosi. Grazie Mancini, e speriamo che la storia continui un giorno. In bocca al lupo per la tua prossima sfida, e speriamo di rivederti presto.. Ciao ciao».

Questo comunicato testimonia in modo inequivocabile come il carisma, la professionalità e le doti umane dell’ex Commissario Tecnico abbiano lasciato un’impronta profonda nella dirigenza asiatica e tra i tifosi, chiudendo l’esperienza senza alcun rancore.

Il destino a tinte azzurre: un nuovo capitolo con la Nazionale

Ma l’addio all’Al Sadd rappresenta soltanto il prologo di una notizia che sta già infiammando i cuori di milioni di appassionati sportivi. Ora, infatti, lo attende il ritorno sulla panchina dell’Italia. Un’ipotesi suggestiva che, col passare delle ore, sta assumendo i contorni di una solida e imminente realtà istituzionale. Dopo aver scritto una pagina indelebile della nostra storia sportiva, conquistando lo straordinario trionfo a Euro 2020, le strade del tecnico e della Nazionale italiana sono pronte a incrociarsi nuovamente per un secondo, entusiasmante capitolo.

Le prossime sfide e l’obiettivo rilancio

La Federazione si prepara dunque a riabbracciare l’uomo capace di far sognare un intero popolo. L’obiettivo primario di questo sorprendente rientro sarà quello di ridare compattezza, entusiasmo e un’identità tattica forte agli Azzurri. Roberto Mancini è chiamato a raccogliere una sfida tanto affascinante quanto complessa: riannodare i fili di un discorso interrotto, puntando a riportare l’Italia ai vertici del calcio mondiale. Le prossime settimane si riveleranno decisive per definire gli ultimi dettagli e formalizzare un ritorno che ha già il sapore della storia.