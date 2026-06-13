Nuovo Stadio Flaminio: ostacoli per la Lazio, la Soprintendenza frena sul progetto per questi due motivi

Nuovo Stadio Flaminio: la Lazio incontra degli ostacoli dopo che la Soprintendenza ha frenato sul progetto

Il grande e ambizioso progetto della Lazio per la completa riqualificazione dello stadio Flaminio sta attraversando una fase estremamente delicata e ricca di insidie burocratiche. Il tanto sperato via libera da parte della Soprintendenza appare, al momento attuale, un traguardo ancora lontano. Subito dopo l’apertura ufficiale della Conferenza dei Servizi Preliminare, sono infatti emerse alcune dettagliate valutazioni tecniche che hanno evidenziato delle criticità piuttosto significative sull’imponente intervento di ammodernamento proposto dal club biancoceleste.

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Secondo quanto riportato dal portale Lazio Family, i primi documenti ufficiali prodotti in questa fase iniziale dell’iter procedurale avrebbero già messo in luce due scogli centrali che rischiano di influenzare, o addirittura modificare pesantemente, il percorso autorizzativo del progetto.

Il nodo della pensilina: un vincolo architettonico intoccabile

Il primo, fondamentale elemento critico sollevato dagli esperti riguarda la storica pensilina, ovvero l’unica porzione attualmente coperta delle tribune dell’impianto, originariamente ideata e progettata dal celebre architetto Pier Luigi Nervi. Secondo le rigorose valutazioni tecniche pervenute, questa iconica struttura dovrebbe essere obbligatoriamente preservata, tutelata e non eliminata, andando in netta controtendenza rispetto a quanto invece previsto nell’ipotesi di intervento presentata sul tavolo dalla Lazio.

Si tratta di un nodo particolarmente sensibile e dibattuto, essendo strettamente legato alla necessaria tutela delle caratteristiche originarie dello stadio, nonché all’assoluto rispetto dell’inestimabile valore architettonico dell’intera opera. La rigorosa conservazione della pensilina viene infatti considerata dalle autorità competenti un elemento imprescindibile per la corretta lettura complessiva del progetto preesistente.

Il secondo anello e il rischio di alterare l’identità storica

La seconda, importante criticità strutturale evidenziata dalla commissione riguarda la potenziale costruzione di un secondo anello, che nel progetto andrebbe fisicamente a inglobare la struttura attuale dello stadio. Questa moderna soluzione progettuale solleva parecchi e fondati dubbi sul mantenimento della fondamentale unicità architettonica dell’impianto sportivo, considerato da sempre uno degli aspetti maggiormente distintivi del capolavoro originale di Nervi.

Stando alle recenti osservazioni, il nuovo intervento edilizio potrebbe infatti compromettere la percezione visiva della forma originale dello stadio, finendo per alterarne radicalmente la leggibilità e la profonda identità storica. Un aspetto che assume inevitabilmente una rilevanza cruciale nel complesso processo di valutazione portato avanti dalla Soprintendenza.

In attesa di ulteriori sviluppi ufficiali, il percorso della Lazio per riabbracciare il Flaminio entra ufficialmente in una fase di serrato confronto tecnico. Le imminenti decisioni della Conferenza dei Servizi si riveleranno decisive per comprendere se il progetto potrà effettivamente proseguire nella sua forma attuale, o se si renderà necessario un profondo adeguamento alle richieste imposte dagli enti preposti alla tutela del patrimonio architettonico della Capitale.