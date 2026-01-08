Robinho all’Inter! No, non è l’ex Milan…Il figlio del brasiliano può sbarcare in nerazzurro! La mossa nelle vacanze natalizie

Robinho all’Inter! Il figlio del brasiliano ex Milan e Real Madrid potrebbe sbarcare in nerazzurro! La mossa nelle vacanze di Natale

Il calciomercato riserva spesso incroci del destino che sanno di beffa per le rivali storiche. L’ultima suggestione, che sta prendendo corpo con prepotenza nelle ultime ore, arriva direttamente dal Brasile e rischia di accendere il derby della Madonnina anche fuori dal campo. L’Inter avrebbe messo nel mirino Robinho Junior, figlio dell’ex stella di Real Madrid e, soprattutto, Milan. Secondo quanto riportato dall’autorevole portale brasiliano UOL Esporte, il club di Viale della Liberazione non si sta limitando ai sondaggi, ma è pronto a un investimento massiccio per assicurarsi uno dei prospetti più cristallini del Sud America: sul piatto ci sono 22 milioni di euro più bonus.

Il blitz di Natale: visita segreta ad Appiano

L’indiscrezione sudamericana svela un retroscena che confermerebbe lo stato avanzato della trattativa. L’attaccante diciottenne avrebbe approfittato della pausa per le festività natalizie per recarsi in gran segreto in Italia. Non una semplice vacanza di piacere, ma un viaggio d’affari: Robinho Jr avrebbe visitato le strutture del club milanese, prendendo contatto con quella che potrebbe diventare la sua nuova casa. Un tour della Pinetina che suggerisce un gradimento totale del ragazzo al progetto nerazzurro, nonostante il passato rossonero del padre, che con il Milan vinse lo Scudetto del 2011.

Un nuovo “Menino da Vila” per Chivu

Cresciuto nel vivaio del Santos, la leggendaria fabbrica di talenti che ha sfornato Pelé e Neymar (fresco di rinnovo proprio col Peixe), Robinho Junior è un attaccante rapido e tecnico, capace di agire su tutto il fronte offensivo con quel mix di fantasia e imprevedibilità tipico del DNA santista. Per l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu , si tratterebbe di un innesto di prospettiva assoluta. L’operazione rientra perfettamente nei parametri della proprietà, sempre attenta a intercettare i futuri craque mondiali prima che le valutazioni diventino inaccessibili. Se l’affare andrà in porto, San Siro si prepara ad accogliere un altro Robinho, ma questa volta sulla sponda opposta del Naviglio.

