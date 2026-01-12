Hanno Detto
Robinio Vaz Roma, De Zerbi svela: «So che ci sono club interessati e problemi con il suo contratto»
Robinio Vaz Roma, De Zerbi parla del talento del Marsiglia: «So che ci sono club interessati e problemi con il suo contratto»
Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa della situazione legata a Robinio Vaz, giovane attaccante seguito dalla Roma. Robinio Vaz resta uno dei nomi più caldi sul taccuino della Roma per la sessione invernale di mercato.
Nelle ultime ore, infatti, la trattativa ha subito una decisa accelerazione per l’attaccante classe 2007 dell’Olympique Marsiglia, segnale di un interesse sempre più concreto da parte del club giallorosso. Ecco le parole del tecnico dei francesi:
PAROLE – «Non so nulla di Vaz. So che ci sono club interessati e problemi con il suo contratto».
