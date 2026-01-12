Connect with us

Hanno Detto

Robinio Vaz Roma, De Zerbi svela: «So che ci sono club interessati e problemi con il suo contratto»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Roberto De Zerbi

Robinio Vaz Roma, De Zerbi parla del talento del Marsiglia: «So che ci sono club interessati e problemi con il suo contratto»

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa della situazione legata a Robinio Vaz, giovane attaccante seguito dalla Roma. Robinio Vaz resta uno dei nomi più caldi sul taccuino della Roma per la sessione invernale di mercato.

Nelle ultime ore, infatti, la trattativa ha subito una decisa accelerazione per l’attaccante classe 2007 dell’Olympique Marsiglia, segnale di un interesse sempre più concreto da parte del club giallorosso. Ecco le parole del tecnico dei francesi:

PAROLE «Non so nulla di Vaz. So che ci sono club interessati e problemi con il suo contratto».

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Urbano Cairo Torino Udinese 2 Urbano Cairo Torino Udinese 2
Torino News5 giorni ago Lorenzo Bosca

Cairo: «Gara che si poteva pareggiare. Mercato? Abbiamo tanta carne al fuoco» – VIDEO

Urbano Cairo commenta la sconfitta del Torino contro l’Udinese: dal risultato al calciomercato, le parole del patron Amareggiato per il...
Change privacy settings
×