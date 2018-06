L’agente di Ricardo Rodriguez ha incontrato Mirabelli a Casa Milan e ha confermato che nonostante l’interesse di altri club la priorità dello svizzero sono i rossoneri

Ricardo Rodriguez è arrivato al Milan in estate per 15 milioni ma grazie alle prestazioni che ha messo in mostra nella stagione appena conclusa e soprattutto al Mondiale con la maglia della Svizzera il suo valore sarebbe cresciuto a 20-25 milioni. Il terzino sinistro ha già attirato l’attenzione di diversi club tra cui Monaco, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che pare abbia messo nel mirino anche il compagno di squadra Jack Bonaventura. Oggi l’agente di Rodriguez, Gianluca Di Domenico, si è recato a Casa Milan per parlare con il ds Massimiliano Mirabelli e ha confermato che nonostante ci siano squadre che vorrebbero acquistare il suo assistito è molto probabile una sua permanenza in rossonero:«C’è interesse intorno a Ricardo, ma non sono arrivate offerte. Lui vuole restare al Milan, anche senza Europa è un club molto importante».