Bonaventura, addio al Milan? C’è il Borussia Dortmund

Dopo l’accostamento alla Juventus, si fa avanti un altro club per Giacomo Bonaventura: il Borussia Dortmund è sulle tracce del centrocampista del Milan

E’ tutto da scrivere il futuro di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista del Milan è uno dei cardini della formazione di Gennaro Gattuso ma ci sono dubbi sul suo destino: dirigenza al lavoro per il rinnovo di contratto, ma l’accordo tarda ad arrivare. Sul taccuino della Juventus, l’ex Atalanta fa gola anche ad un altro club…

Secondo quanto riporta QS, il Borussia Dortmund starebbe pensando alla mezzala per la prossima stagione: Mino Raiola, agente di Bonaventura, vanta ottimi rapporti con il club di Bundesliga ed è pronto a fare da intermediario per un’eventuale operazione. Il Milan non vorrebbe privarsi del suo numero 5: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane…