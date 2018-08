Come aveva dichiarato Monchi, la Roma non parteciperà ad aste per rinforzare l’organico, di conseguenza potrebbero virare su profili non particolarmente popolari

Nonostante le grandi manovre di mercato della Roma, il mercato giallorosso non si è ancora concluso. Monchi, vorrebbe portare a casa due acquisti low cost in mediana e sulle fasce offensive. In attacco, si vociferava di un concreto interesse per la coppia sprint Neres–Bailey, che però hanno un valore troppo oneroso per le casse dei romani, verso i 50 milioni. Anche a centrocampo, il discorso è speculare al precedente: N’Zonzi e Ndombèlè sarebbero soluzioni eccessivamente costose.

Per questo motivo, prendono quota le opzioni meno impegnative dal punto di vista economico Marlos e Samassekou. Il brasiliano naturalizzato ucraino è in forza allo Shakhtar Donetsk ed è in scadenza di contratto a fine stagione, dinamica che fa diminuire il prezzo di trasferimento del 30enne. Il secondo, classe 96′ è in forza al Salisburgo e su di lui vige anche l’interesse del Milan. Le dichiarazione di Monchi sul mercato romanista: «Fino alla fine lavoreremo su più fronti. Ma deve essere un innesto che ci permetta di migliorare la squadra. Abbiamo praticamente finito la campagna acquisti. Ora siamo fermi? L’aver portato undici giocatori prima degli altri non può essere un punto negativo».