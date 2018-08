Il giovane centrocampista del Lione è il nuovo obbiettivo di mercato di Monchi, qualora la Roma non riuscisse ad arrivare al più ambito N’Zonzi

Il mercato della Roma non è ancora finito. Nonostante gli undici arrivi, il club della capitale punta ancora ad acquistare un’ala e un mediano al posto del partente Gonalons. L’obbiettivo numero uno per il centrocampo è N’Zonzi, il gradimento del calciatore è stato esplicitato in conferenza, mentre invece manca l’accordo con il Siviglia, che non vorrebbe cedere il francese. Sulle tracce dell’ex Stoke City ci sarebbe anche il Barcellona, nonostante l’acquisto di Arturo Vidal. La Roma farà di tutto per velocizzare i tempi per evitare una beffa stile Malcom.

Secondo il Corriere dello Sport, per tutelarsi, Monchi ha già individuato una seconda scelta al posto della piovra (come lo aveva soprannominato proprio il DS spagnolo ai tempi dell’Andalusia): il nome sul taccuino giallorosso è quello di Tanguy Ndombélè, centrocampista in forza al Lione, nonché sostituto della passata stagione del flop romano Gonalons. Il classe 96′ è appena stato riscattato dal club di Aulas per 8 milioni dall’Amiens. Il presidente punta ad una plusvalenza di almeno il triplo, rispetto alla cifra investita ad inizio mercato.