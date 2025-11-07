Roma, i giallorossi in campo per la sfida contro l’Udinese: sono quattro i giocatori in dubbio. Le ultime

Roma, allenamento a Trigoria: la squadra di Gasperini prepara la sfida all’Udinese. Sono quattro i giocatori in forte dubbio per il match.

Prosegue senza sosta la preparazione della Roma in vista della sfida di domenica contro l’Udinese, valida per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini si è ritrovata questa mattina a Trigoria per una nuova giornata di allenamento, con l’obiettivo di arrivare al meglio all’appuntamento delle ore 18, quando allo Stadio Olimpico di Roma i giallorossi cercheranno di conquistare altri tre punti fondamentali per restare nelle zone alte della classifica.

Il tecnico della Roma sta lavorando intensamente sull’aspetto tattico e sulla compattezza di squadra, elementi chiave per affrontare una formazione insidiosa come l’Udinese. Dopo il successo dell’ultimo turno, Gasperini vuole mantenere alta la concentrazione del gruppo e consolidare il rendimento difensivo, uno dei punti di forza di questa nuova gestione.

Non mancano però le note di preoccupazione sul fronte degli infortuni. Sono quattro i giocatori della Roma che si sono allenati a parte: Paulo Dybala, Leon Bailey, Evan Ferguson e Angeliño. Tutti e quattro stanno seguendo un programma personalizzato di recupero, monitorato dallo staff medico giallorosso. In particolare, la situazione di Dybala viene seguita con grande attenzione, poiché l’argentino rappresenta un punto di riferimento tecnico e carismatico per l’intera squadra.

Anche Leon Bailey, uno degli ultimi acquisti della Roma, sta cercando di ritrovare la condizione ottimale dopo un affaticamento muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo negli ultimi giorni. Diversa la situazione di Evan Ferguson, per il quale lo staff valuterà se sarà in grado di rispondere alla convocazione della nazionale irlandese. Infine, Angeliño continua il suo percorso di riabilitazione per tornare a disposizione di Gasperini nel più breve tempo possibile.

La Roma vuole presentarsi all’appuntamento con l’Udinese nel miglior modo possibile. Gasperini, in questi giorni, sta alternando esercitazioni tattiche a sessioni di lavoro atletico mirate, puntando sulla qualità e sull’intensità del gruppo. L’obiettivo è chiaro: continuare la corsa ai vertici della Serie A e confermare il buon momento vissuto finora.

Con il sostegno dei tifosi e la spinta dello Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi sono pronti a dare battaglia per regalare un’altra vittoria importante, consapevoli che ogni punto conquistato può essere decisivo nella lunga corsa verso l’Europa e, perché no, verso i sogni più ambiziosi.