Roma Azmoun: «De Rossi un duro dal cuore d’oro»

Le parole di Sardar Azmoun, attaccante della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro il Frosinone

Sardar Azmoun ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Nel primo tempo è stata una partita molto dura, nel secondo il mister ci ha motivato e abbiamo cambiato atteggiamento. Il mio lavoro è segnare gol e per questo sono molto felice».

ESULTANZA – «Mi volevo scusare perché nell’esultanza dopo il primo gol Hujisen ha fatto questo gesto commettendo un’ingenuità, quello che conta di più è il rispetto reciproco e tutto va ricondotto sui giusti binari».

COM’É ESSERE ALLENATI DA DE ROSSI – «Da bambino ero un tifoso della Roma, seguivo le grandi partite dei giallorossi in Iran, Daniele era un giocatore molto aggressivo ma dal cuore gentile e lo è anche da allenatore, vuole che ci sia una bella atmosfera nel gruppo. Credo che si veda anche da come stiamo in campo. Colgo l’occasione per ringraziare Josè Mourinho per tutto quello che ha fatto per noi, spero che col nuovo allenatore le cose vadano ancora meglio».