Roma, Baldanzi studia Dybala: la staffetta d’oro

La Roma nel mercato invernale si è assicurata Baldanzi, il classe 2003 studia e impara da Dybala per una staffetta d’oro nel futuro.

L’investimento fatto dai giallorossi, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, sembra andare proprio in questa direzione. In caso di addio della Joya ecco che il club ha già in cassa il talento del futuro, ma già con un presente importante. Nell’ultima partita l’ex Empoli è entrato proprio al posto dell’argentino.