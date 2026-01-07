Roma, Baldanzi con le valigie in mano: è vicinissimo a questa squadra ma…C’entra Gasperini! Cosa succede

Roma, Baldanzi con le valigie in mano: è ad un passo da questa squadra ma…C’entra Gasperini! Cosa sta accadendo

La Roma è attiva sul fronte delle cessioni e il nome più caldo in uscita è quello di Tommaso Baldanzi. Secondo le indiscrezioni lanciate da Tuttosport, il giovane trequartista sarebbe ormai vicinissimo al trasferimento alla Fiorentina. Il club viola è in netto vantaggio sulla concorrenza – con l’Hellas Verona defilato e il Pisa ormai fuori dai giochi – ma l’operazione non è ancora conclusa.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

A rallentare la fumata bianca c’è la ferma posizione di Gian Piero Gasperini. L’allenatore, infatti, non intende privarsi del giocatore prima di aver ricevuto garanzie sull’acquisto di un sostituto, per evitare di indebolire il reparto offensivo in un momento cruciale della stagione.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalle condizioni fisiche di Baldanzi. Il classe 2003 è ancora alle prese con un infortunio e sta lavorando per tornare a disposizione: l’obiettivo è strappare una convocazione per la sfida di campionato di sabato contro il Sassuolo, o al più tardi per il match di Coppa Italia contro il Torino.

La stagione di Baldanzi finora è stata avara di continuità, complici i problemi fisici e il turnover: escluso dalla lista UEFA, ha collezionato solo 10 presenze in Serie A per un totale di 383 minuti, con un solo gol all’attivo. La situazione rimane in evoluzione, legata sia al recupero del giocatore che agli incastri di mercato.