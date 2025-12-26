Roma, bilancio in miglioramento: ridotte le perdite e segnali positivi per il futuro! La situazione dei giallorossi tra bilancio, progetto stadio e nuove strategie

Roma, bilancio in miglioramento: ridotte le perdite e segnali positivi per il futuro! La situazione dei giallorossi secondo la Gazzetta.it

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, in casa Roma il periodo che precede le festività natalizie racconta di segnali incoraggianti, soprattutto sul fronte economico. Tra il progetto dello stadio di Pietralata, le strategie di mercato che guardano a profili come Raspadori e Zirkzee e, soprattutto, un bilancio in netto miglioramento, il quadro complessivo restituisce l’immagine di un club in progressiva risalita. Senza la recente sconfitta contro la Juventus, il Natale giallorosso sarebbe stato quasi perfetto.

Il dato centrale riguarda l’esercizio chiuso al 30 giugno 2025, che si è concluso con una perdita consolidata pari a 53,9 milioni di euro. Un rosso ancora significativo, ma in sensibile miglioramento rispetto ai 81,4 milioni di euro registrati al 30 giugno 2024. La riduzione delle perdite è stata quindi di circa 27,5 milioni di euro, un segnale chiaro di un percorso di risanamento graduale ma costante.

Un trend in miglioramento destinato a proseguire

Il processo di riequilibrio dei conti dovrebbe continuare anche nella stagione in corso. Come previsto, il bilancio resterà in negativo, ma con un’ulteriore riduzione del rosso rispetto all’esercizio chiuso al 30 giugno 2025. A fare chiarezza è Calcio e Finanza, che sottolinea come nel corso dell’esercizio 2024/25 siano stati convertiti 145 milioni di euro di debiti verso soci in riserva per aumento di capitale. Un’operazione che ha inciso positivamente sulla struttura patrimoniale del club.

Di conseguenza, il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2025 presenta un valore negativo pari a 316,6 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai 407,7 milioni di euro dell’esercizio precedente. La Roma, sfruttando le deroghe previste dai decreti post-Covid, ha scelto di differire il ripianamento delle perdite entro il quinto esercizio successivo, rinviando l’operazione all’esercizio in chiusura al 30 giugno 2026. Una perdita che, in larga parte, risulta già coperta dagli apporti di capitale, considerando anche la presenza di 248 milioni di euro di debiti verso soci.

Ricavi in crescita e sponsor all’orizzonte

I conti restano dunque in rosso, ma si tratta della perdita più bassa dalla stagione 2018/19, un dato che certifica un miglioramento strutturale. Un risultato frutto soprattutto della crescita dei ricavi, trainati da sold out allo stadio, merchandising e sponsorizzazioni. Proprio su quest’ultimo fronte potrebbe arrivare una novità importante già a gennaio, con l’ingresso del main sponsor: in pole position c’è Stake.it.

Nel complesso, dall’inizio dell’era Dan Friedkin, la Roma ha accumulato perdite per 642,7 milioni di euro. Numeri ancora pesanti, ma inseriti in un percorso che oggi mostra segnali concreti di risanamento e maggiore sostenibilità.

