Roma, bomber in astinenza: la soluzione di Gasperini per trovare i gol e inseguire il sogno Scudetto

Roma, in attesa di rinforzi dal calciomercato Gasperini sembra avere trovato la soluzione per andare in rete nonostante le difficoltà dei bomber

La Roma continua a sorprendere per la sua capacità di trovare il gol nonostante le difficoltà legate ai suoi principali riferimenti offensivi. In un momento in cui i centravanti di ruolo non riescono a incidere con continuità, la squadra allenata da Gasperini sta dimostrando una straordinaria versatilità, trovando soluzioni efficaci in ogni reparto del campo. La Roma di oggi non dipende da un singolo bomber, ma da un sistema collaudato che valorizza tutti gli interpreti, trasformando ogni giocatore in una possibile arma offensiva.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma ha già mandato in rete ben dieci calciatori diversi tra campionato ed Europa League, con l’unica eccezione del portiere Svilar. Si tratta di un dato significativo, che evidenzia la qualità e la profondità della rosa giallorossa. I difensori Mancini, Ndicka, Hermoso e Celik hanno tutti trovato la via del gol, confermando la pericolosità della Roma anche sulle palle inattive e nelle situazioni di inserimento dalle retrovie. A loro si aggiungono i centrocampisti e i trequartisti Cristante, Soulé, Dybala, Pellegrini e Wesley, oltre al solo Dovbyk come centravanti di ruolo finora andato a segno.

Questa distribuzione così equilibrata nasce da un sistema tattico che coinvolge tutti i reparti. La Roma di Gasperini lavora molto su sovrapposizioni, inserimenti e continue rotazioni, elementi che mettono in difficoltà le difese avversarie. Importanti anche gli schemi preparati in allenamento, che esaltano le caratteristiche dei singoli. Non a caso, il tecnico ha utilizzato undici formazioni diverse in undici partite, modificando spesso moduli e ruoli: Cristante è stato impiegato da trequartista, Wesley ha giocato sulla sinistra e Baldanzi è stato schierato come falso nove. Questa duttilità rappresenta una delle armi più preziose della nuova Roma.

Un altro aspetto rilevante è il rilancio di giocatori come Hermoso e Dovbyk. Entrambi erano considerati inizialmente ai margini del progetto, ma oggi sono pienamente integrati e stanno offrendo contributi importanti. Il bilancio finora parla chiaro: con 17 gol fatti, 9 subiti e il primo posto in classifica a quota 24 punti, la Roma guarda al futuro con ambizione.

Non manca, infine, uno sguardo al mercato. La Roma sta infatti valutando l’arrivo di un nuovo attaccante per aumentare il peso specifico del reparto offensivo. Tra i profili principali seguiti ci sono Zirkzee e Tel, due nomi che potrebbero garantire ulteriore qualità e ampliare le soluzioni a disposizione di Gasperini.