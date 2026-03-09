Roma, bomber Ndicka ci ha preso gusto! Cosa c’è dietro i suoi 3 gol consecutivi

Roma, bomber Ndicka ci ha preso gusto! Cosa c’è dietro i 3 gol consecutivi per il difensore ivoriano nelle ultime due settimane

Per Evan Ndicka, difensore ivoriano della Roma, il gol in Serie A sembrava quasi un dettaglio irraggiungibile. Dopo 83 presenze nel massimo campionato italiano, il centrale giallorosso non era ancora riuscito a lasciare il segno in zona offensiva, nonostante una continuità impressionante e un ruolo sempre più importante nello scacchiere della squadra capitolina. Poi, però, qualcosa è cambiato improvvisamente.

Nel giro di due settimane, infatti, Ndicka ha trovato per tre volte la via della rete, trasformandosi in una risorsa inattesa anche negli ultimi metri. Dopo il gol contro la Cremonese e quello realizzato contro la Juventus, il difensore si è ripetuto anche nella sfida contro il Genoa, confermando un momento personale di grande crescita.

I gol contro Juventus e Genoa raccontano la sua evoluzione

La rete segnata ai bianconeri è arrivata con un movimento da attaccante vero. Su un cross preciso di Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, Ndicka ha letto perfettamente l’azione, si è inserito con i tempi giusti in area e ha colpito da distanza ravvicinata, sfruttando una marcatura non impeccabile di Andrea Cambiaso, esterno della Juventus. Un’azione che ha premiato la pressione offensiva della squadra di Gian Piero Gasperini.

Ancora più curioso, e forse ancora più significativo, il gol realizzato contro il Genoa. In quel caso, Ndicka ha mostrato anche qualità tecniche meno attese per un difensore centrale, trovando la porta con un pallonetto che ha sorpreso tutti e certificato un momento di fiducia evidente. Non si tratta solo di presenza fisica sui calci piazzati o di episodi casuali: il centrale ivoriano sta partecipando con maggiore convinzione anche alla fase offensiva.

Un’arma in più per la corsa Champions

Tre gol in due settimane dopo un lunghissimo digiuno raccontano meglio di qualsiasi statistica il periodo che sta vivendo il difensore romanista. Ndicka non è diventato improvvisamente un bomber, ma la sua capacità di incidere anche in attacco può rappresentare una risorsa preziosa nella volata finale.

In una corsa Champions League sempre più serrata, avere un difensore capace di portare reti pesanti può fare la differenza. Anche se, come visto contro il Genoa, non sempre basta per portare a casa il risultato, la crescita di Ndicka resta una delle notizie più interessanti per la Roma in questo finale di stagione.