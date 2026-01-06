Roma, si negozia la risoluzione con Bove: il centrocampista pronto a lasciare l’Italia per tornare a giocare

Roma e Bove verso la separazione: si tratta la risoluzione del contratto per permettere al centrocampista di ripartire all’estero

La Roma ed Edoardo Bove stanno lavorando alla risoluzione consensuale del contratto, come riportato da Di Marzio. Una scelta condivisa, pensata per permettere al centrocampista di firmare con un club estero che gli consenta di tornare a giocare con il defibrillatore sottocutaneo. Il malore che lo aveva colpito al 17’ di Fiorentina‑Inter del 1° dicembre 2024 aveva segnato l’inizio di un percorso complesso, culminato con il suo improvviso crollo in campo.

Dopo l’arresto cardiaco, Bove si era sottoposto a un intervento per l’impianto di un pacemaker. Le norme della FMSI non vietano automaticamente l’idoneità sportiva in presenza del dispositivo, a meno che non emergano rischi gravi o si pratichino sport in cui un contatto violento potrebbe provocare una scarica elettrica. Nel suo caso, però, gli accertamenti medici hanno evidenziato una patologia che impedisce la prosecuzione dell’attività professionistica in Italia.

Per questo motivo, il 16 settembre il centrocampista aveva salutato la Fiorentina e, temporaneamente, il calcio giocato. Oggi la Roma vuole offrirgli una nuova possibilità: liberarlo contrattualmente per permettergli di ripartire all’estero, in un campionato che gli consenta di tornare in campo e riprendere in mano la propria carriera.

