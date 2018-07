Le trattative per il passaggio di Verde dalla Roma al Porto si sono interrotte. I giallorossi chiedono almeno 5 milioni per l’attaccante

Daniele Verde non sarà un giocatore del Porto, almeno per ora. Secondo quanto riportano le nostre fonti c’è stato un brusco stop nelle trattative tra la Roma e i Dragones per il passaggio dell’attaccante classe ’96 in Portogallo. Il Porto infatti deve risolvere alcuni problemi societari prima di poter agire sul mercato. L’agente di Verde ha incontrato il ds giallorosso Monchi in queste ore e il manager spagnolo avrebbe confermato che il giocatore non lascerà la Capitale per meno di 5 milioni di euro. Anche altri club stranieri, in particolare in Spagna e Portogallo, hanno avviato dei sondaggi per l’attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma. In Italia, invece, si sarebbero mosse in particolare Udinese e Sassuolo con il Bologna in seconda fila.

Al momento la distanza tra le offerte pervenute e le richieste del club di James Pallotta, che ha ceduto ufficialmente Alisson al Liverpool, è ancora piuttosto ampia ma l’ex Hellas Verona resta comunque uno dei possibili esuberi estivi.