Roma Cagliari: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Roma e Cagliari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Roma e Cagliari. I giallorossi con De Rossi in panchina vogliono continuare la striscia positiva di due vittorie in altrettante gare. Dall’altra parte Ranieri torna nella sua città per provare a fare uno sgambetto alla formazione capitolina e portare a casa punti per la salvezza. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. Daniele De Rossi

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Prati, Makoumbou, Nandez, Viola; Petagna, Lapadula. All. Claudio Ranieri

Roma-Cagliari: orario e dove vederla

Roma-Cagliari gara delle ore 20:45 del lunedì che chiuderà la ventitresima giornata della Serie A, la quarta del girone di ritorno. All’Olimpico sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e Sky Sport e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.