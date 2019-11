Roma, Petrachi vuole Hysaj: i dettagli

Roma, in vista della prossima sessione di mercato i giallorossi hanno già alcuni obiettivi nel mirino

L’accordo c’è già da questa estate: esce Florenzi ed entra Hysaj. Le trattative per portare il giocatore azzurro a Roma infatti sono iniziate proprio ai tempi di Veretout visto che i due giocatori hanno lo stesso procuratore: Mario Giuffredi. L’unico ostacolo è stata la richiesta di De Laurentiis.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti 25 milioni richiesti sono troppi per un calciatore che ora nel Napoli è di fatto una riserva. Dopo l’acquisto di Di Lorenzo le gerarchie sono cambiate e mister Ancelotti, prima dell’infortunio, gli ha concesso solo 54 minuti di gioco in campionato. Ci sarà tempo per trattare da gennaio a giungo.