Il canale inglese AS Roma English ha scatenato le risate dei tifosi sui social con due post ironici sul rigore di Caputo e il terzo posto.

La Roma vince soffrendo ad Empoli, ma a riscuotere successi non sono solo i ragazzi di Di Francesco. Il canale Twitter inglese della società, AS Roma English, continua infatti ad essere campione d’ironia. Dopo i tweet durante la finale di Champions e quelli sull’acquisto di Robin Olsen, il canale non ha abbandonato la propria verve. Due in particolare i post che hanno fatto sbellicare i tifosi sui social. Prima una faccina ironica con l’immagine del rigore sbagliato da Caputo, quasi a sottolineare l’imbarazzo dell’errore. Poi, a fine gara, il video di un cane saltellante, con il messaggio: «Quando salti dal decimo al terzo posto in Serie A». Effettivamente un salto enorme, aspettando tuttavia le gare di domani che vedranno impegnate le altre prime della classe. Ma poco importa all’AS Roma English: continuando così non ci saranno rivali per il trofeo dell’ironia.