Roma, Campioni d’Europa d’ironia: che tweet a poche ore dalla finale – FOTO

Il profilo Twitter della Roma posta sul social la foto di Chelsy, l’ex fidanzata del principe Harry mentre vedeva il suo ex sposarsi con un’altra

Vorrei ma non posso. Non è il vecchio tormentone estivo di Fedez e J-Ax ma quello che starà pensando la Roma e tutti i suoi tifosi in queste ore, prima della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. I giallorossi hanno provato a smorzare l’amarezza della finale sfumata con un simpatico tweet apparso sul profilo inglese dei giallorossi.

La Roma come Chelsy Davy, cioè colei che guarda ciò che poteva essere e invece non sarà. Questa la divertente chiave ironica usata dalla Roma per raccontare il “mood” di giornata a poche ore dalla finale che i giallorossi avrebbero voluto vivere da protagonisti e non da spettatori, ha scelto un’immagine che una settimana fa ha fatto il giro del mondo.