Ikea scherza su Malcom e risponde al tweet della Roma su Olsen

Simpatica risposta dell’azienda svedese Ikea al tweet di ieri della Roma per ufficializzare il nuovo portiere Robin Olsen

Simpatico siparietto su Twitter tra la famosa azienda svedese di mobili Ikea e la Roma. Il club giallorosso ieri ha ufficializzato sul proprio profilo Twitter in inglese l’arrivo del portiere svedese Robin Olsen con un simpatico post che ritraeva le istruzioni, in classico stile Ikea, per “montare” l’estremo difensore come fosse un mobile. Non si è fatta attendere la risposta dell’azienda che ha commentato il tweet con un’immagine di un pacco con su scritto “Malcom” accompagnata da queste parole: «Il portiere c’è. Dai, magari il pacco l’hanno preso loro». Un chiarissimo riferimento allo “sgarbo” di mercato del Barcellona che ha soffiato l’esterno brasiliano Malcom ai giallorossi.