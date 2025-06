La Roma fa cassa: Le Fée, Dahl e Zalewski portano nuove risorse nelle casse del club

La Roma al lavoro sul mercato in uscita per mettere a posto il bilancio prima del 30 giugno: in uscita Le Fée, Dahl e Zalewski

La Roma, in attesa dell’insediamento ufficiale di Gasperini, sta completando importanti operazioni di mercato in uscita per sistemare il bilancio al 30 giugno: come riportato dal Corriere dello Sport Le Fée è stato riscattato dal Sunderland per 18 milioni più bonus, Dahl passerà al Benfica per 9 milioni più 2 di bonus e Zalewski andrà all’Inter per 6,5 milioni. Queste plusvalenze aiuteranno il club ad avvicinarsi ai paletti imposti dal fair play finanziario, ma non sono sufficienti a garantire la sostenibilità economica richiesta. Secondo l’accordo transattivo firmato nel 2022 con l’Uefa, la Roma dovrà limitare le perdite aggregate del biennio 2024-2025 a un massimo di 60 milioni (esclusi gli investimenti virtuosi). Dopo i 81,4 milioni di rosso nel 2023/24 e una multa di 3 milioni, il club è chiamato a dimostrare progressi tangibili, specialmente entro dicembre 2025. Friedkin spera che il percorso di risanamento venga riconosciuto, così da evitare l’esclusione dalle coppe nella stagione 2026/27, anche se qualche sanzione è comunque attesa (limitazioni alla rosa o ulteriori multe).

Al di là della solidità del gruppo Friedkin, il vero nodo è l’equilibrio tra costi e ricavi, ancora instabile dopo il cambio di proprietà nel 2020. La Roma dovrà continuare a generare liquidità sfruttando il valore dei suoi calciatori, decidendo chi cedere (N’Dicka è valutabile, Svilar dovrebbe restare), rinnovando le sponsorizzazioni (Riyadh Season è in scadenza) e muovendosi con oculatezza sul mercato in entrata. In questo contesto si inserisce la scelta di Gasperini: il nuovo tecnico accetta la sfida incentrata su idee e competenza, consapevole di lavorare con margini economici ristretti ma anche con l’ambizione di riportare stabilità e competitività al club.