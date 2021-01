La Roma pensa a Otavio in vista della prossima stagione. Il centrocampista brasiliano classe ’95 lascerà il Porto a parametro zero

La Roma pensa a Otavio in vista della prossima stagione. Il centrocampista brasiliano classe ’95 è in scadenza di contratto e lascerà il Porto a parametro zero.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la dirigenza giallorossa ha già avviato i contatti con l’entourage del calciatore, che piace anche a molti club della Premier League.