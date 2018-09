Roma, striscione contro Pallotta e la società: «I vostri trofei: plusvalenze e cessioni» – FOTO

Striscione di protesta contro la gestione James Pallotta. Il gruppo ‘Roma’ contesta il presidente americano dopo il ko con il Milan

«Ma quale Scudetto, ma quale Coppa dei Campioni. I vostri trofei: plusvalenze e cessioni!». Recita così uno striscione apparso ieri sera nella Capitale subito dopo la sconfitta della Roma contro il Milan. Chiaro il riferimento agli ottimi numeri, a livello di bilancio, della Roma di James Pallotta. Il pubblico romanista non ha gradito la cessione di Kevin Strootman a mercato in entrata chiuso, non ha digerito il ko contro il Milan e, una parte di esso, continua a non digerire la gestione del presidente americano.

Il numero uno romanista, in nome del bilancio, è stato costretto a sacrificare diversi campioni. Da Marquinhos a Benatia, da Nainggolan a Strootman passando per Alisson e Rudiger. Dopo l’ultima cessione di Strootman al Marsiglia, l’ammontare delle plusvalenze dal 2012 ad oggi è salito a ben 436 milioni di euro, senza considerare gli eventuali bonus da incassare. La gestione della società da parte del presidente Pallotta non va già a una parte del popolo romanista (lo striscione è firmato dal gruppo ‘Roma’ della Curva Sud) che ha già individuato il colpevole principale delle mancate vittorie giallorosse negli ultimi anni.