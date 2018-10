Incidente nella Stazione Repubblica della Metro A prima di Roma-CSKA Mosca: cede una scala mobile e travolge un gruppo di tifosi russi.

Un brutto incidente prima di Roma-CSKA Mosca rovina il clima di festa che si respirava nella capitale per il nuovo impegno europeo della squadra di Di Francesco. Una scala mobile della Stazione Repubblica della Metro A, infatti, ha ceduto, travolgendo un gruppo di tifosi ospiti che volevano raggiungere lo Stadio Olimpico. Secondo quanto riportato dall’agenzia “Ansa”, l’incidente si è verificato verso le 19, orario di massimo afflusso, e i feriti sarebbero in tutto una ventina, la maggior parte tifosi russi, di cui uno grave che potrebbe perdere un piede. Sul posto per soccorrere i feriti sono intervenuti i carabinieri e il 118.

Il tifoso più grave è stato ricoverato con codice rosso e potrebbe addirittura rischiare l’amputazione del piede. Degli altri 19 feriti, 8 sono in codice giallo e 9 in verde. Tutti avrebbero riportato lesioni soprattutto alle gambe. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un gruppo di tifosi russi ubriachi avrebbe iniziato a saltare su e giù per la scala mobile, che alla fine ha ceduto, travolgendo i supporters ospiti e anche alcuni normali passeggeri. «Si è sentito un boato mentre veniva giù tutto – ha raccontato un testimone ancora sotto shock a “Il Messaggero” – Non c’è stato tempo di mettersi in salvo». La Stazione Repubblica è stata chiusa dopo l’incidente per permettere il soccorso dei feriti.

La situazione è degenerata anche nei pressi dello Stadio Olimpico, dove, secondo quanto ricostruito sempre dall’agenzia “Ansa”, un tifoso russo è stato accoltellato e altri due sono stati feriti in scontri tra le tifoserie del CSKA di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d’Aosta, nei pressi dell’impianto romano. Le forze dell’ordine avrebbero fatto uso di idranti per riportare la tranquillità nella zona. In seguito agli scontri sarebbero stati fermati e identificati 15 tifosi della Roma. Tafferugli fra opposte tifoserie si sono verificati anche in piazza Mancini, dove sono stati fermati 2 russi e un romanista che sono stati portati in commissariato.