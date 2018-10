Roma-CSKA Mosca 3-0 : risultato e cronaca in diretta live – Champions League 2018/2019

Roma-CSKA Mosca, gruppo G Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Messa in archivio la 9ª giornata di Serie A, per la Roma è il momento di tornare ad ascoltare la musica della Champions League. La gara di questa sera all’Olimpico si presenta già come un crocevia importante della stagione. Nella capitale infatti arriva il CSKA Mosca, capolista del gruppo G. Una vittoria significherebbe dunque scavalcare in classifica proprio i russi ed issarsi dunque in vetta al girone, Real Madrid permettendo. Per questo motivo gli uomini di Di Francesco dovranno giocare al massimo delle loro possibilità ed evitare di sottovalutare un avversario in grado di battere proprio i blancos. Così facendo ci saranno ampie possibilità di portarsi a casa i tre punti.1

Roma-CSKA Mosca 3-0: il tabellino

MARCATORI: pt 30′ e 42′ Dzeko; st 5′ Under

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

CSKA MOSCA (4-4-2): Pomazun; Rodrigo Becão, Magnússon, Chernov (11′ st Khosonov), Nababkin; Mário Fernandes, Sigurdsson, Akhmetov, Oblyakov (11′ st Dzagoev); Vlasić, Chalov. All. Viktor Goncharenko

ARBITRO: Sidiropoulos (GRE)

Roma-CSKA Mosca: diretta live e sintesi

16′ st – Destro al volo di El Shaarawy da lontano, Pomazun non trattiene ma Mario Fernandes allontana

14′ st – Chalov! Destro da buona posizione su assist di Mario Fernandes che termina altissimo

11′ st – Doppio cambio nel CSKA, Goncharenko prova a scuotere i suoi

10′ st – Azione insistita del CSKA sulla destra che libera al tiro Becao, palla fuori di poco

5′ st – Goooooooool! 3-0 Roma! Sponda aerea di Dzeko per l’inserimento di Under che al volo di sinistro mette la palla sotto al sette

2′ st – Gran destro al volo di Florenzi che fiora la traversa

1′ st – Si riparte a Roma

SINTESI PRIMO TEMPO – Si chiude 2-0 a favore della Roma la prima frazione di gioco all’olimpico grazie ad una splendida doppietta di Edin Dzeko. L’inizio di gara è molto equilibrato, con le due squadre che si sfidano a viso aperto e senza paura. Il CSKA si affida alle iniziative di Chalov e Vlasic, che chiamano Olsen a diversi interventi decisivi. Dall’altra parte gli uomini di Di Francesco ci provano senza troppa convinzione finchè Pellegrini non trova la giocata che spacca la partita. Uno due al limite dell’area con El Shaarawy e palla precisa sul secondo palo per Dzeko che deve solo spingere in rete. I russi provano a reagire, ma nel finale, in contropiede i giallorossi piazzano il 2-0. Questa volta è El Shaarawy a trovare Dzeko solo in area, che con il diagonale fredda ancora Pomazun. Si va dunque a riposo sul 2-0 in favore dei padroni di casa.

46′ pt – Fischia Sidoropoulos, finisce qui il primo tempo

45′ pt – 1′ minuto di recupero alla fine di un primo tempo in cui la Roma ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo

42′ Gooool! 2-0 Roma! Ancora Dzeko batte Pomazun con un bel destro a incrociare su assist di El Shaarawy dopo bel break di Pellegrini al limite dell’area

41′ pt – Punizione dalla trequarti a sul secondo palo, Fazio tenta la sponda, ma Pomazun esce e blocca la sfera

38′ pt – Prova a reagire il CSKA con il solito Vlasic che arriva al limite e tenta nuovamente il sinistro, ancora Olsen si oppone

35′ pt – Dzeko riparte in contropiede, poi prova a servire Under a destra, ma viene chiuso da Magnusson

33′ pt – Ottimo risultato fin qui per la Roma, che è passata in vantaggio alla prima vera opportunità

30′ pt – Goooooooool! La Roma la sblocca con Edin Dzeko: Pellegrini chiede il triangolo in area di rigore ad El Shaarawy e poi mette una palla morbida in mezzo che il bosniaco deve solo spingere in rete

24′ pt – Under prende palla sulla destra, si accentra, punta l’area di rigore e fa partire il sinistro, palla però altissima

21′ pt – Break di Pellegrini a centrocampo, cross dentro a cercare Dzeko, tentativo al volo deviato in angolo

19′ pt – Chalov prova a prendere d’infilata la linea della Roma, ma Fazio lo anticipa e chiama Olsen al disimpegno

14′ pt – Attenzione a Mario Fernandes, che viene pescato tutto solo sulla destra e arriva al cross, chiude però Santon in angolo

12′ pt – E’ già la seconda volta che Olsen è chiamato a blindare la porta, un po’ svagata in questo avvio la retroguardia giallorossa

11′ pt – Vlasic arriva al limite dell’area e calcia in porta, Olsen con la punta delle dita la allunga in angolo

10′ pt –Santon prende il fondo e mette il cross arretrato, ma El Shaarawy non riesce ad arrivare sul pallone

8′ pt – Palla di De Rossi in profondità a cercare Under, sbaglia però la misura del passaggio

3′ pt – Olsen! Si oppone con i pugni al tiro di Chalov da centro area. Partite forte entrambe le squadre

2′ pt – Cross di Pellegrini in area di rigore, allontana la difesa del CSKA

1′ pt – Prima fiammata di Under che prova a scappare a destra, chiuso in angolo

1′ pt – Fischia Sidiropoulos, si comincia all’Olimpico

Roma-CSKA Mosca: formazioni ufficiali

Ecco le scelte dei due allenatori. Di Francesco effettua un solo cambio, forzato, rispetto alle anticipazioni della vigilia. Kluivert ha accusato un risentimento muscolare e non potrà essere della partita. Al suo posto dunque ci sarà El Shaarawy nel tridente alle spalle di Dzeko. Confermato invece Santon sulla fascia sinistra. Hacarenka alla fine opta invece per 4-4-2 molto coperto, in cui il tandem d’attacco sarà formato da Chalov e Vlasic.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

CSKA MOSCA (4-4-2): Pomazun; Rodrigo Becão, Magnússon, Chernov, Nababkin; Mário Fernandes, Sigurdsson, Akhmetov, Oblyakov; Vlasić, Chalov. All. Viktor Goncharenko

Roma-CSKA Mosca: probabili formazioni e pre-partita

Come detto in precedenza la Roma non può proprio permettersi di sbagliare questa partita. Per questo Di Francesco si affida al 4-2-3-1. In porta Olsen, con Florenzi e Santon, che dovrebbe essere preferito a Kolarov, con Manolas e Fazio centrali. In mediana solita cerniera composta da De Rossi e Nzonzi. In attacco, oltre alla certezza Dzeko, sono in molti a giocarsi i tre posti alle spalle del bosniaco. La scelta dovrebbe ricadere su Pellegrini, Under e Kluiivert. In casa CSKA, Hancarenka opta per un coperto 5-3-2 , dove toccherà a Dzagoev e Chalov provare a fare male ad Olsen.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Di Francesco

CSKA MOSCA (5-3-2): Pomasun; Fernandes, Magnusson, Rodrigo Becao, Nababkin, Efremov; Oblyakov, Bijol, Vlasic; Chalov, Dzagoev. All. Hancarenka

Roma-CSKA Mosca: i precedenti del match

Sono quattro i precedenti nella storia tra Roma e CSKA Mosca, con i giallorossi che hanno collezionato 2 vittorie e 1 pareggio. Una invece l’affermazione dei russi. L’ultima sfida è un amaro ricordo per la Roma. Si tratta del pareggio per 1-1 ottenuto a Mosca nel 2014, che costò ai giallorossi la qualificazione agli ottavi di finale.

Roma-CSKA Mosca: l’arbitro del match

Sarà Anastasios Sidiropoulos l’arbitro di questo Roma-CSKA Mosca, match del Gruppo G di Champions League. Il 39 enne greco è un direttore di gara dalla discreta esperienza, avendo già arbitrato diverse sfide di Champions ed Europa League, e anche diversi incontri delle Nazionali maggiori e sarà sicuramente all’altezza della situazione.

Roma-CSKA Mosca Streaming: dove vederla in tv

