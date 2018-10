Roma-CSKA Mosca highlights e gol: le azioni salienti del match della 3ª giornata della UEFA Champions League 2018/2019

La Roma riprende la sua marcia europea in casa contro il CSKA Mosca. I giallorossi devono mettere alle spalle il passo falso ottenuto in campionato cercando di superare i moscoviti nel terzo turno del Gruppo G di Champions. La Roma è al terzo posto dopo la sconfitta col Real Madrid ed il successo contro il Viktoria Plzen, i russi (con un solo punto in più) sono primi per via del pareggio ottenuto a Plzen e l’inaspettata vittoria contro le merengues.

La gara è diretta dal greco Tasos Sidiropoulos, coadiuvato dai connazionali Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Quarto uomo, Damianos. Il fischietto greco non ha mai diretto i capitolini in carriera, al contrario dei russi già incrociati due volte. Ecco gli highlights e i gol di Roma-CSKA Mosca.

ROMA-CSKA MOSCA 1-0 – La sblocca Dzeko! Azione in verticale della Roma, Lorenzo Pellegrini trova l’assist vincente e la punta bosniaca deve solo appoggiare in rete

ROMA-CSKA MOSCA 2-0 – Ancora Dzeko! Under taglia il campo, El Shaarawy indovina il tocco giusto ed il bomber giallorosso punisce ancora

Džeko zor pozisyonda zorlanmadı 💪🏻 pic.twitter.com/SdRHnbo9b5 — Scudetto Sports (@scudettosports) October 23, 2018