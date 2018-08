L’allenatore ex Sassuolo si esprime sul mercato e sul grande operato di Monchi, dichiarando che oramai la rosa è quasi al completo

Dopo la convincente rimonta per 4-2 contro il Barcellona (ironia della sorte il terzo gol della sfida lo ha siglato proprio il conteso Malcom), un soddisfatto Di Francesco esprime la sua opinione sul mercato della sua squadra, rivelando che ci saranno pochi altri acquisti mirati. D’altronde, Monchi ha portato nella capitale già 11 giocatori. Secondo le ultime voci di corridoio che giungono dall’ambiente romano, il DS spagnolo è alla ricerca del giusto profilo in mediana e sulle fasce offensive.

Ecco le dichiarazioni ufficiali di Eusebio nel post gara dopo la nuova rimonta contro i catalani: «Per quanto riguarda il mercato, non dobbiamo rendere troppo ampia la rosa, bisogna essere furbi negli acquisti mirati, infatti Monchi non dorme neanche la notte. Oggi l’ho rivisto dopo parecchi giorni, ed era ovviamente stanco, perché sta lavorando senza fermarsi. Ci stiamo guardando attorno e stiamo valutando, ma gran parte della squadra c’è. Abbiamo ragionato con calma senza farci prendere dalla frenesia, perché abbiamo a disposizione ancora 20 giorni di calciomercato. Io non voglio avere 30 giocatori, diventerebbe difficile gestire il tutto. Bisogna scovare i giocatori giusti, in modo che tutti possano avere la possibilità di giocare. Malcom è un prospetto, d’altronde l’ha comprato il Barcellona. Se Malcom ha scelto i blaugrana e non noi, non possiamo farci niente».