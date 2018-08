Il risultato, la cronaca, il tabellino e gli highlights di Barcellona-Roma, sfida valida per l’International Champions Cup

La Roma vince e convince ancora una volta contro il Barcellona. Dopo il successo nel ritorno dei quarti di finale di Champions League che è valso la semifinale appena pochi mesi fa, ecco una nuova vittoria contro i blaugrana, stavolta nell’International Champions Cup. Vittoria per 4-2 per gli uomini di Di Francesco che hanno affrontato Malcom, il giocatore soffiato dai blaugrana proprio alla Roma, in extremis: beffa nella beffa, il brasiliano ha trovato il gol del momentaneo 2-1 per il Barça. Di Francesco ha scelto come di consueto il suo 4-3-3 Kluivert, Dzeko ed El Shaarawy nel tridente offensivo e con Pellegrini, De Rossi e Strootman nel tridente di centrocampo. Barça in campo con Malcom, Munir e Vidal in avanti e con l’ex Inter Rafinha in mezzo al campo. E’ stato proprio l’ex nerazzurro a portare in vantaggio i suoi al 6′ dopo un uno-due con Munir. Al 35′ il pari della Roma con El Shaarawy bravo a depositare in porta uno splendido pallone servitogli da Kluivert. Nella ripresa il Barça passa nuovamente in vantaggio dopo appena 4 minuti con Malcom che realizza su cross di Ballou, entrato pochi minuti prima. Nel finale è Roma show con Florenzi, Cristante e Perotti, quest’ultimo su rigore, che regalano il successo per 4-2 contro il Barça.

IL TABELLINO

MARCATORI: 6′ Rafinha (B), 35′ El Shaarawy (R), 49′ Malcom (B), 78′ Florenzi (R), 83′ Cristante (R), 86′ rig. Perotti (R)

BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Semedo (60′ Cuenca), Marlon (46′ Miranda), Lenglet (65′ Palencia) Cucurella (46′ Chumi); Rafinha (60′ Collado), Sergi Roberto (46′ Puig), Arthur (46′ Monchu); Malcom (60′ Perez), Munir (46′ Ruiz), Vidal (46′ Ballou). A disp.: Ezkieta, Ter Stegen, Mingueza, A. Gomez, D. Suarez, P. Alcacer. All. Ernesto Valverde

ROMA (4-3-3): Olsen (46′ Mirante); Florenzi, Manolas (60′ Juan Jesus), Marcano (75′ Fazio), Santon (60′ Lu. Pellegrini); Lo. Pellegrini (60′ Cristante), De Rossi (60′ Gonalons), Strootman (60′ Pastore); Kluivert (60′ Perotti), Dzeko (60′ Schick), El Shaarawy (75′ Kolarov). A disp.: Fuzato, Cardinali, Bianda. All. Eusebio Di Francesco

ARBITRO: Carlos Rivero (USA)

NOTE: AMMONUTI: Lo. Pellegrini, Manolas (R), Vidal (B).